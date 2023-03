il cambio d’umore del gatto immortalato in un video

Spopola sui social un video che mostra il repentino cambio di umore di un gatto: il felino sembra uscito dai racconti gotici di fine Ottocento dello scrittore Robert Louis Stevenson.

Chi non ha mai sentito parlare del dottor Jekyll e di mister Hyde? I due personaggi letterari, protagonisti di un racconto gotico di fine Ottocento dello scrittore Robert Louis Stevenson, sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo e i loro nomi sono diventati nel linguaggio comune un’espressione molto utilizzata per descrivere una persona che sembra avere due distinte personalità che si succedono l’una all’altra in modo del tutto imprevedibile. Questi sbalzi di umore (se così possono essere definiti, seppur in modo riduttivo) non sono comuni solo a molti esseri umani, ma spesso fanno parte anche del carattere degli animali, in particolar modo dei felini. A dimostrare questo assunto è un video condiviso su TikTok che mostra il comportamento di un gatto dal manto grigio di nome Paquito.

L’umore del gatto grigio Paquito cambia in modo improvviso: il video del degno erede del malvagio Mr Hyde

Paquito è un gattino di circa un anno e mezzo. Quasi un anno fa, quando era un cucciolo di quattro mesi, la sua umana ha creato per lui un profilo TikTok, @paquito_thecat. Da allora, quotidianamente, la giovane condivide sui social con i suoi quasi cento ventitré mila follower i video che hanno per protagonista l’affettuosissimo Paquito, definito come «The cuddliest cat on the internet» (tradotto in italiano: «Il gatto più coccolone di Internet»).

I diversi filmati testimoniano tutti la grandissima dolcezza di questo gatto dal manto grigio, sempre in cerca di dimostrazioni di affetto da parte della sua umana. In un video da poco condiviso su TikTok, che ha ricevuto oltre dieci milioni di visualizzazioni, il micetto sembra però aver cambiato completamente la propria personalità, come un degno erede del dottor Jekyll e di Mr. Hyde.

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (titolo originale: Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) è un racconto gotico del 1886 realizzato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson (1850 – 1894), l’autore del famosissimo romanzo L’isola del tesoro. La trama di Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde è incentrata sui singolari episodi di cui sono protagonisti appunto il dottor Jekyll e il suo alter ego, il malvagio signor Hyde.

Questi due personaggi letterari sono diventati notoriamente famosi come l’incarnazione delle distinte personalità, una buona e l’altra malvagia, che possono coesistere in un unico essere vivente. In senso psicologico sono diventati la metafora dell’ambivalenza del comportamento umano e della mente divisa tra un Io razionale e le sue pulsioni irrazionali.

Tutto ciò descrive esattamente quanto messo in atto dal gatto Paquito. Nel filmato diventato virale è possibile vedere il micio, in genere sempre affettuoso, che si avvicina alla sua umana e di propria iniziativa appoggia il musetto sul braccio della giovane per farsi coccolare. Cinque minuti dopo, però, il felino inizia a scalciare, mordere e graffiare la ragazza come se fosse stato tenuto fermo contro la sua volontà. La sua personalità malvagia si è manifestata in modo improvviso e inaspettato.

Del resto, ogni animale domestico ha la propria personalità e non è certo un assunto innovativo o sorprendente. Ci saranno animali particolarmente affettuosi che vorrebbero stare sempre in compagnia dei loro umani, altri invece che si mostreranno del tutto indifferenti alle coccole e alle carezze. Sarà la loro personalità a determinare l’atteggiamento con cui affronteranno le diverse situazioni. Ad esempio un gattino di nome Mario, il cui video ha spopolato su TikTok ha dimostrato in una maniera insolita quanta nostalgia provi ogni volta che la sua famiglia umana si allontana da casa.

@paquito_thecat “When all of a sudden I hear this agitating…” #catsoftiktok #cat #catlover #cuddlycat ♬ original sound – Paquito The Cat

Spesso i gatti domestici assumono atteggiamenti possono apparire strani e che possono arrivare a intimorire gli altri componenti della casa, come è accaduto al cagnolino di razza Pit Bull che ha dovuto fare i conti con i divieti che il micio gli ha imposto, addirittura anche nel salire le scale, e che ha cercato di aggirare con divertenti stratagemmi.

(di Elisabetta Guglielmi)