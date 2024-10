Il cambio di rotta si chiama Daniele De Rossi

I tifosi della Roma continuano la loro protesta contro Dan e Ryan Friedkin, con la Curva Sud che ha annunciato un’azione di dissenso di quindici minuti in silenzio all’inizio della partita Roma-Inter. La decisione segue un periodo di crisi tra la tifoseria e la dirigenza, aggravata dall’esonero di Daniele De Rossi e da un clima di incertezza sul futuro della società.

Il comunicato della Curva Sud esprime un’analisi lucida del malcontento, evidenziando una serie di problematiche: le promesse della dirigenza non si sono tradotte in fatti concreti, con bandiere vilipese e un disegno disorganico del merchandising. Inoltre, viene criticata la scelta di persone ritenute inadeguate a rappresentare la Roma, a causa della loro scarsa conoscenza della cultura e della storia del club e dei suoi tifosi. Il messaggio chiarisce che non basta spendere denaro, ma è fondamentale creare una società nella quale i tifosi possano identificarsi e di cui essere orgogliosi.

Le frasi chiave del comunicato, “una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti” e “Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”, riassumono il profondo disagio tra i sostenitori. Queste affermazioni sottolineano il divario tra gli errori del passato e la necessità di riconciliazione con la storia del club. I tifosi attendono segnali concreti che possano mitigare le frustrazioni recenti, come la nomina di un nuovo CEO con una connessione più forte con Roma.

In particolare, il ritorno di Daniele De Rossi potrebbe rappresentare un elemento di cambiamento, specialmente se le prestazioni sul campo non dovessero migliorare e nonostante le responsabilità minime di Ivan Juric in questa situazione. La fiducia dei Friedkin, una volta consolidata tramite l’arrivo di José Mourinho e poi di De Rossi, sembra ora compromessa, in parte a causa delle decisioni prese dalla manager Lina Souloukou, che ha portato a una gestione poco efficace.

In sintesi, i tifosi chiedono un impegno chiaro da parte della proprietà americana per ripristinare il legame con il club e la sua storia, affinché la Roma possa tornare a essere un simbolo di orgoglio per i Romanisti.