Il Cambio di Rotta di Giorgia Meloni sull’Arabia Saudita: Dalla Critica a Renzi ai Nuovi Rapporti Energetici

L’accordo tra l’Italia e l’Arabia Saudita, sancito dalla foto di Giorgia Meloni con Mohammed Bin Salman, rappresenta un cambio di rotta significativo per la premier, che in passato aveva criticato la relazione con un Paese noto per le violazioni dei diritti umani. Meloni, leader di Fratelli d’Italia, aveva accusato Matteo Renzi di avvicinarsi a Riyad. La sua recente visita e il partenariato strategico, che prevede un investimento di 10 miliardi di dollari, hanno quindi suscitato reazioni, incluso un commento ironico da parte di Renzi.

Negli ultimi dieci anni, Meloni ha espresso in vari post la sua opposizione verso l’Arabia Saudita, evidenziando le questioni relative ai diritti umani e criticando l’ONU per le sue collaborazioni con il regime saudita. Tra le sue affermazioni più accese ci sono stati richieste di esclusione dell’Arabia Saudita dai Mondiali e critiche sull’organizzazione di eventi sportivi nel Paese, citando le limitazioni per le donne. Anche le accuse di “soft power” e il confronto con dittatori storici come Stalin sono emerse nei suoi discorsi.

Nonostante ciò, Meloni ha cambiato idea, ed è stata persino sarcastica in un recente intervento in Parlamento, chiedendo “aiuto” nei rapporti con Bin Salman. Renzi ha risposto difendendo Meloni, notando il suo ritardo nel riconoscere i cambiamenti in Arabia Saudita e sottolineando l’importanza del mercato saudita per le aziende italiane. Ha anche suggerito che Meloni potrebbe cambiare idea su altri temi in futuro, evidenziando un’assenza di coerenza nelle sue posizioni politiche.