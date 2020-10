Questa sera, prima di coricarsi, sarà necessario mettere mano a tutti gli orologi di casa e spostare le lancette indietro di un’ora. Dalle 3 di stanotte (25 ottobre) si torna infatti all’ora solare. Significa che dormiremo 60 minuti in più. L’opposto di quanto avvenuto domenica 29 marzo quando, in pieno lockdown, eravamo entrati nell’ora legale.

In passato i giorni del cambio dell’ora erano definiti di anno in anno. Il processo è stato semplificato definendo convenzionalmente l’entrata in vigore dell’ora legale nell’ultima domenica di marzo ed il ritorno all’ora solare l’ultima domenica di ottobre.

Due anni fa è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora: i cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, caldeggiata da Polonia e Finlandia. Il 76 % dei votanti si è espresso a favore della cancellazione ma nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca. E’ probabile dunque che si vada verso scelte autonome Stato per Stato. Per l’Italia non c’è ancora una decisione definitiva mentre la Francia, con una consultazione popolare indetta dall’Assemblea Nazionale, ha scelto di bandire per sempre l’ora legale.

Sebbene la proposta di <correggere> l’ora solare per poter beneficiare della luce estiva e risparmiare sui consumi risalga alla fine del 700 (fu in effetti avanzata per la prima volta da Benjamin Franklin con il suo saggio “Un progetto economico per diminuire il costo della luce”, pubblicato nel Journal de Paris nel 1784), in Italia il sistema venne introdotto il 3 giugno del 1916. Dal 1980 si applica a tutta la comunità europea; all’inizio copriva un arco temporale di 4 mesi, in seguito 6 mesi. Dal 1996 ad oggi, come sappiamo, l’ora <modificata> ha la durata di 7 mesi.

Ma quali sono i risvolti del cambiamento di orario sulla nostra salute. In fondo si tratta soltanto di un’ora, questa volta portata indietro e lo scorso marzo anticipata. Eppure è capitato a tutti di avvertire, almeno nei primi giorni, un certo disagio dal punto di vista fisico. Spossatezza, mal di testa, sonnolenza o anche appetito, in orari inconsueti.

Perché accade questo e come possiamo risolvere il temporaneo malessere? Ci aiuta a saperne di più la dottoressa Anna Lo Bue, neuropsichiatra infantile dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Cnr (Cnr-Irib).

1) Dttoressa Lo Bue, quali disturbi può provocare il cambio dell’ora due volte l’anno?

<Modificare due volte l’anno il nostro orologio biologico interno può causare squilibri al nostro benessere psicofisico. Il nostro organismo è progettato per seguire ritmi circadiani fisiologici e ogni variazione, anche di una sola ora, influenza la secrezione di ormoni, il rilascio di neurotrasmettitori, ha effetti sulla pressione arteriosa e la frequenza cardiaca; studi sulla correlazione tra il cambiamento tra ore e le patologie cardiache riportano, nei soggetti a rischio, un incremento dell’incidenza di patologie cardiovascolari nella settimana successiva all’introduzione dell’ora legale, verosimilmente associato all’aumento dei livelli di cortisolo, ormone dello stress, conseguente alla perdita di sonno. Si registrano inoltre disturbi del sonno, disturbi dell’ attenzione e concentrazione, mal di testa, stanchezza. Squilibri dei neurotrasmettitori possono portare anche ad alterazioni del tono dell’umore, prevalentemente in senso depressivo, ed irritabilità>.

2) Quali categorie di lavoratori tollerano meno il cambiamento?

<Verosimilmente le categorie di lavoratori che risentono più del passaggio all’ora solare sono quelle in cui il ritmo sonno veglia è adattato a turni lavorativi che li portano a doversi alzarsi presto al mattino>.

3) Per l’organismo umano sarebbe meglio che questa lieve modifica all’orario non ci fosse affatto?

<Eliminare questo duplice disallineamento dei nostri ritmi cronobiologici, in particolare rispetto alla luce solare, sarebbe la scelta più appropriata per il nostro benessere psico-fisico. Il mantenimento dell’ora legale porterebbe al vantaggio di godere di un’ora di sole in più, con conseguente aumento della serotonina che è l’ormone della felicità ed un importante regolatore del sonno>.

4) Quali differenze con il jet leg?

<In occasione di viaggi intercontinentali, con il jet leg, il ritmo circadiano viene scosso e costretto ad un improvviso adattamento a nuovi tempi di luce-buio e riposo-attività. L’adeguamento al nuovo fuso orario richiede molti più giorni rispetto a quello del cambiamento per una sola ora nel passaggio ora solare-legale e viceversa; cambiare il proprio fuso orario di 12 ore può necessitare di 10 giorni di adattamento>.

5) Come fare fronte agli eventuali disturbi?

<Uno dei consigli per affrontare il passaggio all’ora solare è stare all’aperto, esporsi alla luce del sole, fare attività fisica, cominciare qualche giorno prima del cambiamento a posticipare di qualche decina di minuti gli orari dei pasti e del momento dell’addormentamento>.

6) Quanto tempo impieghiamo per abituarci al nuovo orario?

<Il riassestamento nel passaggio all’ora solare può durare dai tre ai cinque giorni. L’adattamento all’ora solare appare più facile e rapido rispetto a quello all’ora legale che può richiedere anche una settimana>.

7) Possiamo parlare anche di qualche eventuale beneficio?

<Il ritmo sonno veglia non è uguale per tutti, ma dipende dal cronotipo, ovvero quella condizione biologica che indica come si colloca il nostro periodo di sonno nelle 24 ore. Esiste il cronotipo dei “gufi”, ovvero i soggetti che hanno uno spostamento in avanti del periodo del sonno e quello delle “allodole” che, al contrario dei gufi, tendono ad addormentarsi presto la sera e sono più attivi nelle prime ore del mattino. I gufi saranno avvantaggiati da questo prossimo passaggio all’ora solare; invece, quando arriverà l’ora legale, in primavera, con lo spostamento delle lancette avanti di un’ora, ne trarranno giovamento le allodole>.