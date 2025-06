Il cambiamento in Iran: tra aspettative e realtà

In un contesto di crescente tensione geopolitica, Israele sta intensificando i bombardamenti su Teheran, colpendo le Guardie Rivoluzionarie iraniane nel tentativo di destabilizzare il regime. Questo scenario ha sollevato discussioni sul possibile cambiamento di regime in Iran, sostenuto anche dall’ex presidente Trump.

Intervenendo a Omnibus, il professor Pejman Abdolmohammadi e la giornalista Cecilia Sala hanno analizzato la situazione attuale del paese. Abdolmohammadi ha descritto la società iraniana come “incredibilmente liberaldemocratica” e ha sostenuto che vi è una mentalità democratica tra i giovani, che rappresentano due terzi della popolazione. Tuttavia, ha avvertito che il regime è solido e ben strutturato, rendendo un “regime change” un’operazione complessa e delicata, mai tentata prima dopo 47 anni.

Cecilia Sala ha evidenziato che un cambiamento culturale è già in corso. Nelle strade di Teheran, molte donne rinunciano al velo, segno di una crescente opposizione al regime. Sebbene i giovani siano pronti per un cambiamento, l’assenza di un’opposizione militare organizzata ostacola la possibilità di una rivolta. Il regime, supportato da strutture economiche e militari solide come i Pasdaran, controlla in gran parte la situazione interna.

Infine, Sala ha suggerito che Netanyahu potrebbe optare per un compromesso, mirando a rimuovere Khamenei e sostituirlo con un generale disposto a mantenere un’autocrazia meno oppressiva, senza però approdare a un sistema democratico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg.la7.it