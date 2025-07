Il cambiamento climatico minaccia la stabilità economica globale

Il mondo finanziario è di fronte a cambiamenti significativi, influenzati in modo crescente dai fenomeni climatici. Le recenti preoccupazioni riguardo ai rischi legati al clima hanno alimentato timori di una nuova crisi economica, simile a quella del 2008, ma questa volta causata dall’instabilità del mercato immobiliare.

Nel 2006, la bolla immobiliare era esplosa sotto il peso di mutui subprime, portando a un crollo generale dei titoli garantiti da prestiti. Oggi, i segnali di un nuovo pericolo emergono dalla crescita dei costi delle assicurazioni e dalla ritirata di istituti finanziari dalle aree più a rischio. A gennaio, il Financial Stability Board ha evidenziato che le polizze assicurative diventano sempre più costose e difficili da ottenere nei territori vulnerabili, creando un impatto a catena sugli investimenti e sul credito.

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha avvertito che fra un decennio potrebbero apparire aree senza possibilità di mutui o servizi bancari. Ciò risulta in pericoli per la stabilità del mercato immobiliare, con potenziali cali di valore degli immobili, che avrebbero conseguenze gravi su famiglie e istituti di credito.

Diverse compagnie assicurative stanno già aumentando i premi e rifiutando il rinnovo delle polizze, costringendo i proprietari a far fronte a crescenti difficoltà economiche. Eventi climatici estremi, come uragani e incendi, non solo minacciano la sicurezza delle abitazioni, ma generano anche pressioni sulle istituzioni finanziarie.

Con il continuo aumento dei premi assicurativi e la ritirata di molti attori dal mercato, gli esperti avvertono che una crisi economica legata al clima potrebbe evolversi in modo graduale, ma altrettanto devastante delle crisi passate. I mercati e gli investitori devono essere pronti ad affrontare un futuro in cui i disastri climatici influenzeranno in modo sempre più rilevante la stabilità finanziaria globale.