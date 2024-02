Il calendario societario 2024 di Acea

– La Multiutility capitolina ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2024 ed ha segnalato che potranno essere programmati incontri con la Comunità finanziaria ed i media per la presentazione dei risultati di periodo e, eventualmente, delle strategie aziendali.

Inoltre, i vertici di Acea prevedono che il dividendo relativo all’esercizio 2023 sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2024, con stacco della cedola il 24 giugno 2024.

Martedì 05/03/2024

CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA, progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2023

Venerdì 12/04/2024

Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 – Prima convocazione

Martedì 16/04/2024

Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 – Seconda convocazione

Giovedì 09/05/2024

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024

Giovedì 25/07/2024

CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024

Giovedì 14/11/2024

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024