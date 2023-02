Il calendario societario 2023 di CNH Industrial

– Il Leader globale nel settore dei capital goods ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2023 e delle conference call per la presentazione dei dati contabili.

I vertici di CNH Industrial hanno inoltre reso noto che, qualora l’Assemblea degli Azionisti deliberasse un dividendo relativo all’esercizio 2022, la relativa data di stacco avverrebbe nel mese di aprile 2023 e hanno specificato che tale informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi e non può essere interpretata come un’anticipazione in merito all’eventuale distribuzione di dividendi nel 2023 o negli anni successivi.

Giovedì 02/02/2023

CDA: Risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2022

Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari

Venerdì 14/04/2023

Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022

Venerdì 05/05/2023

CDA: Risultati consolidati del primo trimestre 2023

Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari

Venerdì 28/07/2023

CDA: Risultati consolidati del secondo trimestre 2023 e primo semestre 2023

Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari

Martedì 07/11/2023

CDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2023

Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari