Il calendario e gli impegni di Jannik

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, giunta a seguito di un accordo con la Wada. Dopo un periodo di recupero a Sesto Pusteria, inizierà gli allenamenti il prossimo fine settimana, con l’intento di prepararsi al meglio per gli Internazionali di Roma.

Fino al 13 aprile, data in cui potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento, Sinner si allenerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club. Questa scelta è strategica, in quanto il club è privato e consente a Sinner di non violare il Codice della Wada, che impedisce agli atleti sospesi di allenarsi in luoghi associati a federazioni come l’Atp e l’Itf.

Montecarlo sarà la base di Sinner fino al 5 aprile, giorno in cui inizierà il Masters 1000, che si concluderà il 13. Durante quel periodo, è probabile che si sposti a Marbella, in Spagna. Lo accompagneranno il suo coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, i quali lavoreranno per ottimizzare la sua preparazione sia tecnica che fisica.

L’obiettivo di Sinner è tornare a vincere subito sulla terra rossa, sia agli Internazionali di Roma che al Roland Garros. Con il supporto del suo team, il numero uno al mondo punta a ritrovare la forma e a riprendere la sua corsa nel circuito.