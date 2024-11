Il Calendario di Frate Indovino festeggia 80 anni

Il Calendario di Frate Indovino compie 80 anni, portando con sé una ricca tradizione di cultura popolare italiana. Questo almanacco, fondato da Padre Mariangelo da Cerqueto nel 1946, ha saputo conservare nel tempo la sua attrattiva grazie a un mix di umorismo, saggezza e praticità. La nuova edizione del 2025, in occasione del Giubileo indetto da Papa Francesco, è dedicata al tema della speranza e celebra anche 800 anni del “Cantico di Frate Sole” di San Francesco d’Assisi. L’edizione, con un forte richiamo alla responsabilità ambientale, include oltre 2.500.000 copie spedite ogni anno, con eccezioni per la Svizzera e la Sardegna.

Il Calendario continua a fornire consigli pratici per l’agricoltura e la vita quotidiana, mantenendo il saluto di “una buona parola” come motto. Le pagine offrono suggerimenti su come prendersi cura degli orti, ricette, curiosità, e informazioni meteorologiche, frutto di una lunga tradizione di ricerche. Gli illustratori che hanno contribuito a questo progetto sono molti e di grande talento.

Frate Indovino non si limita alla semina e raccolta, ma affronta anche questioni di giustizia sociale, come dimostra la Fondazione Assisi Missio, che supporta progetti per famiglie in difficoltà e aiuta profughi e immigrati. L’almanacco ha evoluto il suo formato, includendo rubriche curate su temi ecologici e spirituali, riflettendo i cambiamenti nei bisogni e nelle interessenze del pubblico.

Sotto il profilo artistico e culturale, il Calendario ha preso ispirazione da opere letterarie e cinematografiche, includendo riferimenti a classici della letteratura e sostenendo il dialogo con nuove forme di comunicazione. La varietà delle rubriche è affascinante, coprendo argomenti che spaziano dall’astronomia alla salute. Ogni mese offre preziosi suggerimenti pratici e riflessioni, rendendo il Calendario una presenza costante e rilevante nella vita degli italiani, dal sostegno alle tradizioni locali fino alla promozione di stili di vita sostenibili.

Con una storia di impegno e dedizione, il Calendario non è solo una semplice guida pratica, ma un simbolo di speranza, cultura e condivisione, riflettendo l’eredità di San Francesco e il desiderio di diffusione di valori positivi nella vita delle persone.