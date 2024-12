Il Calendario delle Date

Le festività natalizie daranno il via ai saldi invernali 2025 in Italia, con l’inizio ufficiale fissato al 4 gennaio. L’unica eccezione sarà la Provincia Autonoma di Bolzano, dove i saldi inizieranno l’8 gennaio. La durata dei saldi varierà da regione a regione. Ecco un riepilogo delle date specifiche per i saldi invernali:

– Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Basilicata: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Calabria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Campania: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Emilia-Romagna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

– Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2025

– Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2025

– Lombardia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

– Marche: 4 gennaio – 1° marzo 2025

– Molise: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Piemonte: 4 gennaio – 1° marzo 2025

– Provincia di Bolzano: 8 gennaio – 5 febbraio 2025

– Provincia di Trento: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

– Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Sicilia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

– Toscana: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Umbria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

– Valle d’Aosta: 4 gennaio – 31 marzo 2025

– Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

In preparazione ai saldi, Confcommercio ha pubblicato una guida all’acquisto sicuro, evidenziando che le politiche di reso sono generalmente a discrezione del negoziante, eccetto nei casi di prodotti danneggiati o non conformi, per i quali il negoziante è obbligato a riparare, sostituire o rimborsare. Inoltre, la possibilità di provare i vestiti rimane a discrezione del negoziante. È importante notare anche che i negozi devono accettare pagamenti con carte di credito e che i capi in saldo devono avere un carattere stagionale o di moda. Infine, i negozianti devono indicare il prezzo originale, lo sconto e il prezzo finale in modo trasparente, rispettando le normative vigenti riguardo ai saldi.