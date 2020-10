Indie Jungle: il calendario degli appuntamenti dedicati alla musica indie italiana in programma su Sky Arte.

La musica indie sbarca in televisione. In un momento di grande crisi anche per il settore dello spettacolo, con i concerti bloccati a causa della pandemia da Coronavirus, Sky Arte ha scelto di dedicare un format apposito ad alcuni degli esponenti più talentuosi dell’indie italiano. Da Frah Quintale a Gazzelle, sono tantissimi gli artisti coinvolti nel progetto Indie Jungle. I cantautori e le band avranno la possibilità di suonare dal vivo in un un locale sicuro, lo Spazio Rossellini di Roma, presentandosi ai propri fan anche attraverso un’intervista.

Indie Jungle: i cantanti indie su Sky Arte

Prodotto da Erma Picture, il nuovo format di Sky Arte dà la possibilità a diversi cantanti e gruppi di esibirsi dal vivo e di poter rimanere in contatto con i propri fan. I vari appuntamenti non saranno infatti dei ‘semplici’ concerti, ma anche delle vere e proprie interviste con aneddoti, curiosità, difficoltà contigenti o meno e anche speranze per il futuro.

Gli appuntamenti in calendario sono ben dodici e vedranno protagonisti alcuni degli artisti di maggior talento dell’attuale scena indie, in tutte le sue sfaccettature. Si parte il 17 ottobre alle ore 20.30 con Frah Quintale.

Il calendario di Indie Jungle su Sky Arte

Questi tutti gli appuntamenti in calendario con i rispettivi protagonisti fino al mese di gennaio:

– Frah Quintale il 17 ottobre

– Fulminacci il 24 ottobre

– Calibro 35 il 31 ottobre

– Coma_Cose il 7 novembre

– La Rappresentante di Lista il 14 novembre

– Gazzelle il 21 novembre

– Ghemon il 28 novembre

– Eugenio in Via di Gioia il 5 dicembre

– Colapesce e Dimartino il 12 dicembre

– Selton il 19 dicembre

– Lucio Corsi il 9 gennaio

– Lucio Leoni il 16 gennaio

