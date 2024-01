Il calendario 2024 degli eventi societari di WIIT

– Il Fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2024 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.

In occasione della divulgazione dei risultati, è prevista la presentazione dei dati contabili della società alla comunità finanziaria.

Martedì 12/03/2024

CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2023 – Presentazione dei risultati

Giovedì 09/05/2024

CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2024 – Presentazione dei risultati

Giovedì 16/05/2024

Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023

Giovedì 01/08/2024

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2024 – Presentazione dei risultati

Giovedì 07/11/2024

CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2024 – Presentazione dei risultati