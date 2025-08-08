Il calcio in Italia: economia, cultura e sfide future

Il calcio in Italia si configura come un sistema complesso e interconnesso, capace di influenzare profondamente non solo l’economia, ma anche la cultura e la società del Paese. Secondo il quattordicesimo ReportCalcio della FIGC, l’intero settore genera un impatto economico che supera i 26 miliardi di euro, con un contributo diretto al PIL di 11,3 miliardi e quasi 130.000 posti di lavoro annuali.

Il calcio professionistico, rappresentato da Serie A, B e C, è il principale motore economico, contribuendo con oltre 5 miliardi di euro al PIL. Tuttavia, il movimento dilettantistico e giovanile si rivela altrettanto significativo, con oltre 11.000 società e 1,1 milioni di tesserati che generano 2,8 miliardi di euro, rappresentando il 24% dell’impatto economico totale.

Parallelamente, il mercato delle scommesse sportive ha registrato un’evoluzione impressionante, toccando nel 2023 un volume di 14,8 miliardi di euro, sette volte superiore rispetto al 2006. Questa crescita ha reso necessario sviluppare un sistema di regolamentazione estremamente rigoroso, gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Solo gli operatori con concessione ADM possono esercitare legalmente, e il sistema include misure per proteggere i giocatori, come limiti di puntata e programmi di autoesclusione.

Culturalmente, il calcio è un elemento di coesione sociale che coinvolge circa 34 milioni di tifosi, rendendolo il fenomeno di aggregazione più significativo in Italia. Infine, la modernizzazione degli stadi e l’innovazione digitale rappresentano una sfida e un’opportunità per l’industria, con investimenti che potrebbero generare ulteriori posti di lavoro e stimolare la crescita.