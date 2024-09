il calciatore è morto a soli 39 anni

Il direttore tecnico dell’Adanaspor, nonché ex calciatore, Sol Bamba è morto prima di una gara per un malore legato alla malattia che lo aveva colpito

Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 39 anni Sol Bamba, ex difensore che ha vestito la maglia del Palermo. L’uomo è stato colto da un malore legato al linfoma non-Hodgkin che lo aveva colpito in passato.

morto Sol Bamba

Le cause del malore che hanno condotto alla morte Sol Bomba

Ex calciatore, Sol Bomba attualmente lavorava come direttore tecnico dell’Adanaspor. L’allenatore era in procinto di disputare con la sua squadra una partita contro il Manisa Football Club quando ha accusato un improvviso malore.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per l’ex nazionale della Costa d’Avorio non c’è stato nulla da fare. Il malore, da quanto si apprende, sarebbe una diretta conseguenza del linfoma non-Hodgkin. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2020 e che sembrava essere stata sconfitta dopo una serie di cure affrontate.

Sfortunatamente, la rara forma tumorale che lo aveva colpito è tornata, con una ricaduta rivelatasi alla fine fatale.

morto allenatore dell’Adanaspor

Il racconto della malattia

Nel 2022, Sol Bamba ha rilasciato un’intervista al Mail Sport in cui ha raccontato senza filtri della sua malattia:

“Dopo la prima chemio sono rimasto a terra per quattro giorni. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho perso peso. Dopo di che, ho detto alla mia ragazza: ‘Non ci provo nemmeno al secondo round’. Quando ero in chemioterapia, non ho mai pensato neanche per un minuto che sarei tornato a giocare”.

Timore che l’ex giocatore ha smentito grazie al percorso di cure intrapreso e a tutta la sua forza d’animo. Bamba ha infatti chiuso la sua carriera al Middlesbrough tirando il rigore decisivo in FA Cup contro lo United.

Il cordoglio del Palermo

Anche il Palermo calcio ha voluto rendere omaggio al suo ex difensore, che ha militato nella squadra tra il 2014 e il 2015, pubblicando la seguente nota sui propri canali social:

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex difensore rosanero Souleymane Bamba”.