Il cagnolino prova le protesi per la prima volta: le immagini emozionanti

Un cagnolino indossa per la prima volta le sue nuove protesi: le emozionanti immagini toccano il cuore di milioni di utenti.

Come svela in didascalia la toccante e virale condivisione di @NazareAmarga – approdata su Twitter lo scorso 18 settembre – la clip a cui stiamo per assistere mostra “un cagnolino che sperimenta per la prima volta la sua protesi“. Questo pelosetto ha perso la possibilità di utilizzare le sue zampette anteriori a causa di un grave problema di salute e da allora ha sempre desidera di poter nuovamente tornare a correre come un tempo. La sua mamma umana, allora, ha fatto di tutto per veder realizzato il desiderio del suo migliore amico a quattro zampe.

Questo cagnolino prova le protesi alle zampette per la prima volta: le immagini sono emozionanti

Dopo un primo tentativo, dimostratosi per il piccolo fido inizialmente più faticoso – nell’indossare la doppia protesi per le sue zampette anteriori – il sostegno della sua mamma umana e di un suo fratellino a quattro zampe lo hanno aiutato a non arrendersi e a provare ad indossarle ancora. In questo caso la difficoltà era troppa per lui. Solo per avvicinarsi ad esse il cagnolino impiegava un grande sforzo, in virtù della sua mobilità resa

Soltanto per avvicinarsi ad esse, il cagnolino, impiegava un grande sforzo. Proprio in virtù della sua libera mobilità resa più difficile dalla mancanza dei 2 arti anteriori. Quando la ragazza ha notato la sua difficoltà non ha esitato a prendere in braccio il suo fido e a aiutarlo ad indossare le sue protesi. Aiutato dalla sua mamma umana il fido ha subito potuto mettersi alla prova con le sue nuove zampette. Con molta serenità il cagnolino ha iniziato a camminare in strada vivendo a pieno e con gioia la sua “seconda possibilità”. Inoltre, pur essendo in questo caso l’attenzione focalizzata sugli arti anteriori, è importante ricordare come i nostri cani possano mostrare alcuni importanti segni di debolezza nelle zampe posteriori con il passare del tempo che dovrebbero spingerci ad effettuare un controllo dal nostro veterinario di fiducia.

Qui – in evidenza a destra – puoi vedere: il VIDEO del cagnolino che indossa per la prima volta le sue protesi.

Secondo il parere degli esperti è bene non sottovalutare alcuni sintomi che potrebbero essere le prime spie di una problematica agli arti. Una di queste può manifestarsi – ad esempio – quando il nostro fido non permette di toccare le sue zampe.

Il cagnolino è davvero felice di poter tornare a camminare in autonomia grazie all’ingegno e all’aiuto dimostrato nei suoi confronti della sua mamma umana. Sono toccanti le immagini in cui la ragazza incoraggia il piccolo fido a indossare le protesi rosa e a raggiungerla pochi passi più in là. La clip del piccolo fido è stata visualizzata più di 6 milioni di volte e ha ricevuto – finora – oltre 139mila “mi piace” da parte degli utenti.