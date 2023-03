il cagnolino Moncho è virale -VIDEO

Il cagnolino Moncho diventa virale dopo essere caduto in un sonno profondo: il padroncino crede sia morto poi scopre la verità.

“Ho pensato che fosse morto” ha esclamato il padroncino del piccolo Chihuahua immortalato in una clip da lui realizzata per testimoniare il suo hobby preferito. Non è ancora ben chiaro se il tenero cagnolino, che indossa un piccolo pullover di colore blu – stesse fingendo di dormire profondamente o se fosse realmente immerso nei suoi sogni, in ogni caso il risultato finale avrebbe generato copiose risate fra gli utenti.

Finge di cadere in un sonno profondo: il cagnolino Moncho diventa virale – VIDEO

Il piccolo Chihuahua assonnato si chiama Moncho, come si può ascoltare dalla voce del suo padroncino che – più volte, nel filmato – tenta di riportarlo in uno stato di veglia ripetendo il suo nome. L’uomo, dopo averlo sorpreso mentre si trovava adagiato a terra e con gli occhi chiusi, ha provato a svegliarlo ma senza ottenere buoni risultati.

Da uno stato dunque di quasi immobilità il minuto pelosetto verrà sollevato dall’uomo per poi ricadere, in pochi secondi, in fase R.E.M. Diciannove secondi – in totale, la durata della clip – di puro spasso, stando almeno alle visualizzazioni raggiunte dal contenuto una volta approdato su Twitter. Le immagini in movimento mostrano il cagnolino aprire appena gli occhi – dopo essere stato svegliato bruscamente dal suo papà umano – per poi piombare nuovamente a terra in soli 2 secondi.

Il breve filmato del cagnolino è stato condiviso per la prima volta dall’utente @VideosFacil2022, lo scorso 27 febbraio 2023, per poi essere pubblicato nuovamente da altre pagine – sui social network – dedicate a contenuti relativi agli animali da compagnia, sfiorando stavolta la quota di ben 80 milioni di visualizzazioni.

In molti, tra gli spettatori, si sarebbero infine ritrovati a immedesimarsi nella simpatica reazione del pelosetto di nome Moncho. Alcuni degli utenti avrebbero, infatti, affermato di vivere anch’essi una simile esperienza quando, al mattino, suona la sveglia ricordando loro di recarsi in ufficio. Se dunque Moncho non è soltanto un bravo attore, ma un pelosetto assonnato che ama concedersi dei pisolini pomeridiani, potrebbe essersi trovato di fronte a un simile situazione: decidendo così di rinviare la sua sveglia a un secondo momento.