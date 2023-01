il cagnolino finge di avere la zampetta rotta video

Un cagnolino, bisognoso di coccole, finge di avere una zampetta rotta per ricevere le attenzioni della sua umana: il divertente video.

Gli animali domestici sono spesso imprevedibili; molti dei loro comportamenti suscitano stupore, commozione o in alcuni casi ilarità. I video che li ritraggono, però, riescono sempre a conquistare i cuori di tutti coloro che si trovano a vederli. Così è accaduto per un filmato su TikTok che ha ricevuto milioni di visualizzazioni, diventando in breve tempo virale. Il video in oggetto mostra un dolcissimo cagnolino che ha messo in atto una strategia davvero particolare per ottenere l’attenzione della sua umana e soprattutto le coccole da parte di quest’ultima. Le immagini condivise sui social dimostrano la bravura come attore di questo cucciolo, che meriterebbe un premio per la sua impeccabile interpretazione.

Il video del cucciolo che fa finta di avere una zampetta rotta per ricevere le coccole dalla padrona

Il cagnetto è infatti un bravissimo attore “drammatico“, in grado di simulare alla perfezione una zampetta rotta per richiamare su di sé l’attenzione degli umani che lo circondano. Nel video, caricato dalla sua proprietaria Isa Santos Pedroso (sul suo account TikTok @isasantospedroso), è possibile vedere il cucciolo mentre solleva la zampa anteriore e la tiene ferma, guardando con occhi tristi e dolcissimi la donna poco distante.

Il piccolo rimane fermo immobile, fingendo di soffrire per un grande dolore finché la sua umana non gli si avvicina e lo prende in braccio. Solo quando la donna inizia a ricoprire di baci la zampetta “dolorante” del cagnolino, l’espressione di quest’ultimo cambia: tra gioia e riconoscenza il cagnetto salta a terra e appoggia senza problemi tutte e quattro le zampe.

@isasantospedroso #dog #fingido #amor❤️ #coisalinda🐶 #petlover #pet #meupet #machucadofalso ♬ som original – Cesarneypedroso

Esattamente come un bambino che per curare un dolore chiede di ricevere un bacetto nel punto dolorante, il drammatico cucciolo ha messo in atto la stessa strategia vincente. Secondo quanto riportato dalla donna, questa interpretazione teatrale viene ripetuta ogni volta che il cagnolino desidera ricevere delle coccole. Ciò che ha colpito la maggior parte degli utenti del web è stato vedere però, nelle scene finali del filmato, l’arrivo dell’altro cagnolino di casa. Quest’ultimo, quasi geloso delle attenzioni ricevute dal suo fratellino, sembra in qualche modo voler far capire alla loro umana che la zampa del cagnetto non è davvero rotta. Entrambi i quattro zampe risultano essere particolarmente adorabili e i loro sorprendenti comportamenti riescono a stupire tutti coloro che si trovano a guardarli. (di Elisabetta Guglielmi)