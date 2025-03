Il Bundestag approva la riforma del limite al debito pubblico

Storico voto al Bundestag tedesco: la Germania potrà derogare al tetto per l’indebitamento per spese militari e di difesa, come proposto dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, vincitore delle elezioni politiche. Il testo approvato prevede un’eccezione al freno del debito per tutte le spese in difesa superiori all’1% del PIL, finanziabili tramite debito. Queste spese includono il riarmo della Bundeswehr, la protezione civile, i servizi segreti, la sicurezza informatica e supporto a Stati attaccati, come l’Ucraina. Il piano di Merz ha ottenuto 513 voti a favore, 207 contrari e nessuna astensione, superando facilmente la soglia di maggioranza dei due terzi necessaria per la modifica costituzionale.

I tre partiti (Cdu/Csu, Spd e Verdi) hanno insieme 520 voti nel Bundestag, con solo 7 deputati votanti contro le indicazioni dei loro gruppi. I Verdi non entreranno nel prossimo governo, che seguirà la ‘Grande Coalizione’ tra cristiano-democratici e socialisti. Merz ha però fatto concessioni ai Verdi riguardo al fondo per le infrastrutture, per assicurarsi il loro sostegno. Inoltre, viene istituito un fondo speciale per le infrastrutture di 500 miliardi di euro, destinato a opere pubbliche e a progetti per il clima e la trasformazione.

Si prevede anche la riforma del freno al debito, permettendo agli Stati federali di contrarre nuovo debito pari allo 0,35% della loro produzione economica annuale. Ora manca solo il voto finale del Bundesrat, con attese astensioni da parte di alcuni Laender. Sahra Wagenknecht ha minacciato ricorsi per un riconteggio dopo che la sua sinistra ha mancato per poco la soglia di sbarramento nelle ultime elezioni.