il Bulldog in un video dolcissimo

Il cagnolino di razza Bulldog francese sveglia ogni mattina la sua umana per ricevere un biscotto: il video del cucciolo e del suo calendario dell’avvento speciale fa impazzire TikTok.

Iniziare la mattina con uno scopo ben preciso aiuta ad affrontare nel migliore dei modi l’intera giornata. Lo sa bene un cagnolino di razza Bulldog francese, di nome Kash, che ogni giorno, alla stessa ora, entra nella stanza della sua umana, la sveglia e attende fiducioso il suo premio. Il piccolo quattro zampe ha, infatti, come abitudine quella di ricevere dalla proprietaria il suo biscottino preferito.

Il video del cagnolino Bulldog: ogni mattina il quattro zampe sveglia la sua umana per il biscotto natalizio

La dolcezza del cagnolino è testimoniata in una serie di video condivisi dalla proprietaria sul profilo TikTok creato appositamente per il quattro zampe domestico, Kash il Frenchie (all’account social @kash. d. frenchie Kash).

Uno dei filmati, aventi per protagonista Kash, ad ottenere il maggior numero di visualizzazioni in questi giorni è stato il video che mostra il calendario dell’avvento speciale dedicato al cucciolo. Dal momento che per questo cagnolino di razza Bulldog francese i biscotti mattutini sono il pasto più atteso della giornata, la proprietaria ha comprato al cane, in vista delle vacanze natalizie, un calendario dell’avvento per gli animali.

Il calendario dell’Avvento, un calendario che tiene il conto dei giorni durante l’Avvento (che precedono quindi il Natale), è in genere realizzato per i bambini. A seconda del modelli, in ogni casella del calendario, che corrisponde a un giorno, è presente una piccola sorpresa, un bigliettino o un dolcetto. La proprietaria di Kash ha acquistato un calendario pensato appositamente per i cani. In ogni casella è presente un biscotto per cani dalla forma natalizia.

Come si vede nel filmato condiviso su TikTok, Kash riceve il suo biscottino a forma di omino pan di zenzero. Il sapore del dolcetto deve essere davvero buono a giudicare dall’espressione del quattro zampe. Nonostante il Natale sia ormai passato, il piccolo Bulldog francese continua a ricevere ogni mattina un biscottino per iniziare la giornata nel migliore dei modi. (di Elisabetta Guglielmi)