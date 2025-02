Il Brunch Domenicale del Rome Cavalieri

Il Sunday Brunch del Rome Cavalieri riprende il 16 febbraio con un’esperienza gastronomica ampliata e sofisticata. Apprezzato dai romani e dai turisti, questo evento celebra la cucina italiana con influenze globali, creando un’atmosfera conviviale e rilassata per famiglie e amici. Una novità del 2025 è la collaborazione con la Fondazione Campagna Amica, che promuove il sostegno del territorio e delle filiere produttive locali. Fondata da Coldiretti nel 2008, la Fondazione si impegna a valorizzare l’agricoltura italiana, tutelare l’ambiente e promuovere prodotti locali.

Il team del Rome Cavalieri ha instaurato relazioni con 70 piccoli produttori del Lazio, garantendo ingredienti freschi e sostenibili, da caseifici a panifici. Ogni domenica, l’Executive Chef Nicholas Cuomo e il suo team danno vita a un menù straordinario con ingredienti di alta qualità, culminando nel buffet di dolci realizzato dall’Executive Pastry Chef Dario Nuti. Il servizio è gestito con attenzione dal Restaurant Manager Mario Fasano.

Il Kids Club del Rome Cavalieri offre un’area giochi dove i bambini possono divertirsi mentre i genitori gustano il brunch. Ogni domenica, il team dedica esperienze nuove per rendere il brunch speciale per i più piccoli. Le date importanti includono l’apertura il 16 febbraio con tema San Valentino, le domeniche di marzo per la Festa del Papà, gli appuntamenti di Pasqua e Pasquetta ad aprile, e la Festa della Mamma a maggio. Il Sunday Brunch propone un mix unico di eccellenza gastronomica e convivialità, rendendo ogni domenica indimenticabile.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] | (+39) 06 3509 2055. Prezzi: Adulti: € 115,00 (bevande escluse), € 140,00 (bevande incluse); Bambini (0-3 anni: à la carte; 4-12 anni: € 55,00).