Bruno Mars ritorna sulle scene musicali con una nuova band, i Silk Sonic, creata in collaborazioen con Anderson . Paak.

Bruno Mars e Anderson .Paak uniscono le forze per la realizzazione di un nuovo progetto. Il cantante di Treasure e l’artista di Come Down hanno annunciato di aver formato una band chiamata Silk Sonic, che ha pubblicato il suo singolo di debutto il 5 marzo 2021. Stanno, inoltre, lavorando anche alla realizzazione di un album in studio.

Bruno Mars

Bruno Mars, nuovo singolo e nuovo gruppo con Anderson Paak

Bruno Mars e Anderson Paak hanno messo in piedi una nuova band, chiamata Silk Sonic, che debutterà, con il suo primo singolo, il 5 marzo. Non solo: sono anche in studio per la realizzazione del loro primo lavoro discografico.

Ecco il post di Anderson Paak:

Mars e Anderson Paak hanno anche svelato l’artwork del loro nuovo progetto – una sorta di schizzo retrò delle teste fluttuanti dei due hitmaker che recita così: “Una serata con Silk Sonic…con l’ospite speciale Bootsy Collins“, anticipando una collaborazione con il leggendario musicista funk. Ascoltiamo insieme la loro prima canzone, Leave the Door Open:

Nel 2017, Anderson Paak ha aperto i concerti di Mars durante la tappa europea del 24k Magic World Tour di Bruno. Paak ha collezionato diversi Grammy, tra cui album R&B (Ventura) e performance R&B (Come Home) alla cerimonia del 2020, nonché performance rap per Bubblin nel 2019. E nel 2017 è stato nominato come Miglior nuovo artista. Il suo ultimo album in studio, Ventura, è uscito nel 2019.

La collaborazione di Anderson Paak con Justin Timberlake

L’anno scorso, .Paak ha collaborato con la pop star Justin Timberlake per Don’t Slack che fa parte della colonna sonora del film d’animazione di successo Trolls World Tour. Ha creato altri tre brani del 2020: Lockdown, Jewelz e Cut Em In, con il rapper Rick Ross. Bruno Mars, dal canto suo, non pubblica nuova musica da Blow del 2019, realizzata con i cantautori Ed Sheeran e Chris Stapleton e Please Me, con la rapper Cardi B.

Anderson Paak ha preso, infine, parte a Black Renaissance, uno speciale di YouTube che mette in luce i contributi di vari creativi di colore in onore del Black History Month. Tale appuntamento ha visto la presenza dell’ex presidente Obama, l’ex First Lady Michelle Obama, la politica Stacey Abrams e la cantautrice H.E.R.