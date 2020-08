Hybrid Theory – pubblicato il 24 ottobre 2000 – compie vent’anni. Ecco cosa ha in mente la band per festeggiare questa importante data.

L’iconico album di Linkin Park – Hybrid Theory – compie 20 anni ad ottobre 2020 e il rapper Mike Shinoda afferma che i membri della band stanno tramando un modo per celebrare il traguardo. Parlando con Kerrang!, Shinoda ha rivelato che i Linkin Park ha lavorato con un sacco di figure chiave della storia della band per escogitare il modo migliore per celebrare l’anniversario, in assenza del defunto frontman Chester Bennington.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per rivolgerci a molte persone che sono familiari, in un certo senso, e dire: “Cosa pensi che dovremmo fare? Quale sarebbe una buona celebrazione di Hybrid Theory? E fare del nostro meglio per attuare tante idee“, ha detto Shinoda.

Linkin Park, i festeggiamenti per i 20 anni di Hybrid Theory

Mike Shinoda ha confermato che la band ha in mente delle cose da attuare per festeggiare i vent’anni di Hybrid Theory, il primo album della band, pubblicato il 24 ottobre 2000. Il rapper della band ha detto: “Vorrei esortare i fan a lasciare che succedesse“, ha continuato.

Il video dell’album Hybrid Theory:

“I fan dei Linkin Park sono sempre stati i più creativi e attivi in circolazione. Quindi, sempre, il problema per me è che se non mi è permesso divulgare informazioni è perché voglio che sia una sorpresa“, ha aggiunto.

Linkin Park: Hybrid Theory

Hybrid Theory è stato rilasciato nell’ottobre 2000 e ha generato numerosi successi tra cui One Step Closer, Crawling, Papercut e In The End. Ha venduto oltre 27 milioni di copie in tutto il mondo, guadagnando il disco di diamante negli Stati Uniti. Inoltre è stato al primo posto nella Billboard 200, diventando l’album di maggior successo nella storia del nu metal, oltre che il più venduto negli anni Duemila. Numeri da capogiro.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/linkinpark

Per festeggiare tutti questi traguardi storici, il gruppo ha deciso di pubblicare un super box deluxe dell’album. Il cofanetto è in arrivo il 9 ottobre 2020 e conterrà al suo interno rarità, b-side e anche una demo mai ascoltata prima intitolata She Couldn’t. Questo l’audio ufficiale del brano:

