Il borgo norvegese dove i libri superano la popolazione

Nel cuore della Norvegia occidentale, Fjærland è un piccolo villaggio noto per la sua passione per la lettura, con circa 300 abitanti e oltre 150.000 libri distribuiti in dieci librerie. Fondata nel 1995 come “città del libro” della Norvegia, Fjærland è parte di un movimento culturale iniziato in Galles negli anni ‘60, volto a promuovere la lettura attraverso edifici storici trasformati in librerie. Le ex stalle, uffici postali e banche sono diventate accoglienti negozi di libri usati, preservando l’architettura tradizionale e attirando turisti. Le librerie, con volumi in diverse lingue, coprono vari argomenti, e gli scaffali all’aperto invitano i visitatori a lasciare un contributo onesto in cambio di un libro.

Il Mundal Hotel, risalente al 1891, è un altro punto di riferimento, accogliendo scrittori in cerca di ispirazione. Oltre alla sua ricca offerta culturale, Fjærland è immersa in una bellezza naturale straordinaria, situata vicino al ghiacciaio Jostedalsbreen, il più grande d’Europa. Il Museo Norvegese del Ghiacciaio, progettato da Sverre Fehn, offre esposizioni interattive che spiegano l’importanza dei ghiacciai. Gli amanti della natura possono avventurarsi verso il Bøyabreen e il Supphellebreen o fare escursioni tra i fiordi, con la possibilità di gite in kayak sul Sognefjord.

Durante l’estate, Fjærland si anima con eventi culturali e festival del libro. Questa unicità ha reso il villaggio una meta di turismo sostenibile, dimostrando che la lettura può ancora unire le persone, offrendo un rifugio dove il tempo sembra rallentare e i libri continuano a esercitare il loro fascino.