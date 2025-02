Il borgo-museo dell’Emilia-Romagna è un autentico gioiello fortificato dove vivere una giornata di puro romanticismo.

Se cercate una meta romantica per San Valentino, Castell’Arquato è il luogo ideale. Questo borgo, parte dei Borghi più belli d’Italia, offre un’atmosfera intima perfetta da esplorare in coppia. Tra le attrazioni principali c’è la Rocca Viscontea, accessibile tramite un ponte levatoio, che offre una vista panoramica sulla Pianura Padana e sugli Appennini, oltre a ospitare mostre. Il Palazzo del Podestà, situato nel punto più alto del borgo, è un prezioso esempio di architettura medievale, utilizzato per eventi e mostre, e ospita l’Enoteca comunale.

La Collegiata di Santa Maria Assunta, costruita nel XII secolo, custodisce affreschi di inestimabile valore e offre un percorso audio guidato per scoprire la sua storia. Il Palazzo del Duca, originariamente sede del Palazzo di Giustizia, ha una maestosa facciata in stile medievale, mentre il Torrione Farnese è un antico edificio legato a molte leggende. L’Ospedale Santo Spirito, oggi Museo Geologico, offre un’importante collezione di fossili.

Per un’esperienza suggestiva, non perdete il Giardino della poesia, che offre un ottimo panorama e opere d’arte locali. Non dimenticate di assaporare la cucina piacentini in ristoranti come Del Voltone e Ristorante Bar Stradivarius, che propongono piatti tradizionali locali. Castell’Arquato, con il suo charme e la sua storia, rappresenta una meta ideale per una giornata all’insegna dell’amore e della scoperta.