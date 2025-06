Il Borgo di Mare: Nuovo Bistrot di Pesce ad Acciaroli

Il Borgo di Mare, storica insegna di Acciaroli, ha cambiato formula per la stagione 2024: non più pizzeria e ristorante di mare, ma un bistrot esclusivamente dedicato alla cucina di pesce. L’ampliamento dell’offerta è stato ispirato dal successo dell’estate scorsa. Marco Scognamiglio continua a dirigere la cucina, confermando gran parte dello staff, con nuovi innesti per gestire l’aumento dei posti a sedere.

Il bistrot offre un menù all’aperto arricchito da un cocktail bar e piatti innovativi, inclusi anche preparazioni di carne per soddisfare i clienti abituali della pizzeria. Tra i nuovi piatti spiccano la mozzarella di bufala con prosciutto Iberico, il carpaccio di pomodori e la tartare di tonno.

Le ricette si concentrano su ingredienti freschi e locali, con un amore particolare per il pesce azzurro. Piatto forte è la pasta mista con cozze e frigitelli, apprezzata per il perfetto abbinamento di sapori. Non mancano piatti di terra, ma la proposta di pesce resta predominante.

Il locale, dopo una ristrutturazione, offre un ambiente rinnovato con 80 posti a sedere. I prezzi sono competitivi: una cena completa si aggira attorno ai 50 euro. Per chi desidera sperimentare l’innovazione culinaria cilentana, il Borgo di Mare rappresenta una visita obbligata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.scattidigusto.it