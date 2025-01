Il borgo della comunità arbëreshë

Nel cuore del Molise, Campomarino è un borgo che incarna una storia di resilienza e incontro culturale. Affacciato sulla costa adriatica, rappresenta un esempio di come l’immigrazione possa rivelarsi una risorsa preziosa. La comunità arbëreshë, discendenti degli albanesi che si rifugiarono in Italia nel XV secolo per sfuggire alle invasioni ottomane, ha dato vita a una fusione culturale che arricchisce ancora oggi il territorio.

La comunità arbëreshë si stabilì a Campomarino alla fine del XV secolo, affrontando inizialmente difficoltà di integrazione a causa delle differenze linguistiche e culturali. Con il tempo, si è sviluppata una convivenza proficua, che ha portato a uno scambio culturale e a un salto qualitativo nell’economia locale. La lingua arbëreshë, una variante arcaica dell’albanese, è ancora viva e tramandata oralmente tra le generazioni, con bambini che ascoltano storie e filastrocche. Sebbene l’italiano domini nella vita quotidiana, l’albanese unisce le generazioni, mantenendo viva l’identità culturale.

La Chiesa di Santa Maria a Mare è un importante simbolo della fusione culturale, unendo tradizioni bizantine con il cattolicesimo romano. Durante le festività, in particolare a Pasqua, vengono seguiti riti bizantini, creando un’atmosfera unica. Anche la gastronomia locale riflette questa commistione culturale; il bükë e fërguarë, una focaccia con ingredienti tradizionali, ne è un esempio.

Campomarino offre numerosi punti d’interesse. Oltre alla Chiesa di Santa Maria a Mare, il centro storico è decorato da murales che raccontano la storia e la vita degli arbëreshë, attrattiva per i turisti. Le spiagge di Campomarino Lido, ben attrezzate, completano l’offerta turistica, rendendo il borgo un luogo ideale sia per famiglie che per i più giovani.

In un contesto attuale in cui l’immigrazione è spesso vista con preoccupazione, Campomarino rappresenta un modello di integrazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Gli arbëreshë hanno non solo mantenuto vivo il borgo, ma hanno anche contribuito a una storia di arricchimento reciproco. Il turismo è una delle sfide più importanti per il borgo, offrendo l’opportunità di far conoscere la sua storia e contribuendo allo sviluppo economico in un’epoca di spopolamento dei borghi italiani.