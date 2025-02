Il borgo dei sapori e profumi autentici: tra passeggiate panoramiche e antiche tradizioni, in Liguria c’è un vero angolo di paradiso

Corniglia è un incantevole borgo delle Cinque Terre, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, situato sulla Riviera Ligure. Contrariamente agli altri paesi, Corniglia è il più piccolo e l’unico a non avere accesso diretto al mare, trovandosi a circa cento metri d’altezza. Questa posizione ha influito notevolmente sulla sua storia e sviluppo economico, offrendo vantaggi nella difesa contro attacchi nemici e concentrandosi sull’agricoltura, in particolare uliveti e vigneti. I terrazzamenti coltivati, insieme alle abitazioni disposte lungo la cresta della collina, creano uno dei panorami più suggestivi della regione.

La storia di Corniglia affonda le radici nell’epoca romana e, nel Medioevo, passò sotto il dominio dei conti di Lavagna e dei vescovi di Luni, per poi essere ceduta alla Repubblica di Genova. Oggi, il borgo è caratterizzato da una bellezza naturale straordinaria, con un panorama che spazia dal blu del mare al verde delle colline. Camminando tra i caruggi, si percepisce un’atmosfera di pace e gioia.

Tra i luoghi di interesse da visitare ci sono la chiesa di San Pietro, il santuario di San Bernardino e la Scalinata Lardarina. Dal borgo partono sentieri escursionistici, come il Sentiero Azzurro, che collega Corniglia a Vernazza e Manarola. La tradizione enogastronomica locale è rinomata, con prodotti artigianali ideali come souvenir.

Per raggiungere Corniglia, il treno è il mezzo più consigliato, con collegamenti frequenti dalla linea Genova-La Spezia. In alternativa, si può arrivare in auto seguendo indicazioni specifiche dalla A12.