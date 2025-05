Il boato del Foro e un “forza Milan”, com’è andato il primo allenamento di Sinner

Jannik Sinner si sta preparando per gli Internazionali d’Italia 2025, svolgendo un allenamento al Centrale del Foro Italico, affollato di fan. Il numero uno del mondo torna in campo dopo una squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, affrontando il ceco Jiri Lehecka, 38esimo nel ranking Atp. Sinner si presenta con maglietta bianca e pantaloni neri, accompagnato da un caloroso pubblico che celebra le recenti vittorie azzurre in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Durante l’allenamento, i tifosi sostengono Sinner con cori entusiasti, mentre lui mostra un po’ di nervosismo iniziale, poi ritrova fluidità nei movimenti. Dopo esercizi di dritto da fondo campo, Sinner pratica le volée, che migliorano progressivamente. Sotto l’occhio attento dei suoi allenatori, lavora sul servizio, cercando di prendere confidenza con colpi centrali e incrociati.

Nell’ultima parte della sessione, Sinner si dedica a una partitella, cercando di impostare il proprio ritmo di gioco. Il dritto è caldo, mentre presenta qualche difficoltà nella risposta a Lehecka, che contrasta i suoi colpi bene. Un errore a rete crea sorpresa tra i presenti, ma Sinner si riscatta subito con un bel dritto in diagonale. Mostra una buona condizione fisica, anche se la fatica si fa sentire. L’allenamento si conclude positivamente, con un colpo finale spettacolare di Sinner e il calore del pubblico. Dopo l’allenamento, Jannik firma autografi per i bambini prima di concentrarsi sul suo esordio agli Internazionali.