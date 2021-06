«Assolutamente improbabile che alla famiglia venga tolto il piccolo Nicola». Il giorno dopo l’incredibile salvataggio, la comunità di Palazzuolo sul Senio fa blocco per difendere i genitori del bambino. Mentre l’inchiesta prosegue, il sindaco Gian Piero Philip Moschetti – che ha attivato i servizi sociali – cerca di smorzare le polemiche sul comportamento della coppia, descritta dagli abitanti della vallata come perbene e innamorata dei figli.

«Sicuramente hanno avuto un momento di distrazione ma dubito che si arrivi a tanto a meno che non sia la magistratura a disporlo – commenta -.