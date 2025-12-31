Il bilancio del Victoria

Federico Trivulzio, direttore sportivo del Victoria, valuta il bilancio della sua squadra, che chiude l’anno in modo negativo. La stagione è stata a dir poco altalenante, con 30 punti nel ritorno della stagione precedente e solo 23 punti nella prima parte della stagione attuale, che si è chiusa con due punti in cinque partite e tre sconfitte consecutive, culminati nel cambio di allenatore.

In una classifica generale, i 53 punti totalizzati nell’anno solare sono considerati un bottino soddisfacente, seppur si sarebbe potuto fare meglio. La squadra ha occupato la prima posizione in classifica alla sesta giornata con tre punti di vantaggio sulla seconda, per poi scivolare al sesto posto a metà stagione, a undici punti dalle prime due squadre.

Secondo Trivulzio, il Victoria non era una squadra eccellente all’inizio e non è diventata improvvisamente scarsa adesso. La squadra vale almeno 27 punti, quattro in più di quanto attualmente possiede, considerando le vittorie perse all’ultimo secondo contro Verucchio e Rubicone Calisese.

La squadra ha capitalizzato al meglio i risultati iniziali, ma non è riuscita a mantenere il ritmo, come se avesse paura di primeggiare. Forse il Victoria non è stato sopravvalutato, ma non è riuscito a vestire i panni della leader.

L’allenatore Pellegrino è stato sostituito e la scelta è ricaduta su Massimo Girometti, un allenatore esperto in grado di dare tranquillità alla squadra e di proporre un calcio semplice. La rosa rimane immutata, senza nuovi acquisti, e si attende il ritorno di De Queiroz e Filippi.

L’attività giovanile procede bene, con sei squadre che partecipano ai campionati provinciali e si posizionano nella parte alta della classifica.