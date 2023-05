Entrano in un locale e scoprono uno strano biglietto sulla schiena di una cagnolina: inizialmente perplessi poi scoprono la verità.

Gli occhi dolci di una cagnolina attirano l’attenzione di alcuni visitatori all’interno di un locale messicano. La pelosetta immortalata dai presenti mostra di avere un vistoso cartello appeso al suo guinzaglio che le cade sulla schiena, ma quando si avvicinano per leggerne il contenuto restano senza parole. Dopo alcuni attimi di perplessità comprendono quali siano state le ragioni dell’estremo gesto.

Il biglietto sulla cagnolina sembra un atto di bullismo, poi scoprono la verità

Il filmato della scoperta di un gruppo di amici è stato condiviso a metà del mese di febbraio 2023 su TikTok dal canale di “Última Hora Col” e ha raggiunto gli oltre 183mila apprezzamenti. Il virale contenuto sui social mostra la cagnolina seduta, con fare malinconico, in un angolo: proprio come se fosse in attesa che qualcuno le dia ascolto.

“Sono grassa, non incinta: non datemi cibo“, recita poi bruscamente il biglietto. L’avviso sulle spalle della cagnolina sfata così con una punta sarcasmo ogni possibile gravidanza di quest’ultima, ma soltanto un bisogno di rispettare la sua dieta. Sembra perciò, che al di là di ogni precedente supposizione, salvaguardare il benessere della cagnolina in sovrappeso sia l’unico obiettivo del suo papà umano. Il cartello risulta quindi essere riassumibile in poche parole: niente cibo dagli sconosciuti.

Tenendo presente quale potrebbe essere un’alimentazione ideale per un fido in sovrappeso gli ospiti al locale comprendono pian piano tutta la verità. Ovvero che il proprietario dell’attività commerciale è impegnato a proteggere – seppur con un atipico biglietto informativo per chi non conoscesse il suo trascorso – la sua amata cagnolina.

Non ignorando dunque i segnali che indicano un cane in sovrappeso, il tutto infine dimostrerà di avere una comprensibile spiegazione. Nessun atto di bullismo è stato riservato alla cagnolina, nonostante le forti parole: ma solo un atto d’amore.

L’uomo avrebbe infatti spiegato ai suoi ospiti che, con il suo drastico metodo – ben conoscendo la golosità della sua pelosetta – avrebbe semplicemente voluto disincentivare una volta per tutte qualsiasi visitatore inizialmente propenso a darle del cibo extra rispetto alla sua dieta. L’abitudine di sforare la sua razione quotidiana di cibo potrebbe ledere irrimediabilmente alla sua salute.