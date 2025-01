Il Best Western Hotel Cristallo di Rovigo ottiene la certificazione “Chiave Verde”

Il Best Western Hotel Cristallo di Rovigo ha recentemente ottenuto la certificazione “Green Key”, un riconoscimento internazionale che attesta l’impegno dell’hotel verso un’ospitalità responsabile e a basso impatto ambientale. Questo traguardo sottolinea il percorso di sostenibilità intrapreso dalla struttura, che ha coinvolto tutte le aree operative. Tra le iniziative adottate ci sono la riduzione del consumo di energia e acqua, una maggiore attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, l’acquisto di detergenti certificati e la scelta di prodotti locali e biologici per il ristorante e la colazione.

Walter Marcheselli, presidente di BWH Hotels Italia & Malta e proprietario dell’hotel, ha dichiarato che il conseguimento della certificazione rappresenta un obiettivo significativo, confermando i valori fondamentali della struttura e del gruppo. Per Marcheselli, la sostenibilità è vista non solo come un obbligo morale, ma come un’opportunità per costruire un futuro migliore per gli ospiti, la comunità locale e il pianeta. Ha sottolineato che il percorso verso la sostenibilità richiede impegno, innovazione e un cambiamento culturale profondo, dimostrando come sia possibile coniugare l’eccellenza dell’ospitalità con il rispetto per l’ambiente, offrendo esperienze autentiche e consapevoli.

L’Hotel Cristallo offre ampie camere, recentemente rinnovate, per garantire il massimo comfort e relax. La struttura dispone anche di un moderno centro meeting, con sale in grado di ospitare fino a 200 persone, rendendola ideale per eventi aziendali, conferenze e incontri. Situato a pochi passi dal centro di Rovigo e a soli 200 metri dalla stazione ferroviaria, l’hotel beneficia di una posizione privilegiata. Inoltre, è vicino al centro fieristico Cen.Ser., punto di riferimento per fiere e convegni, e alle principali attrazioni della città, come Piazza Vittorio Emanuele, il Palazzo dell’Accademia dei Concordi e il Palazzo Roverella.

Infine, il Best Western Hotel Cristallo è anche il punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie naturali del Parco del Delta del Po e dei Colli Euganei, nonché le città d’arte come Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Bologna e Ferrara.