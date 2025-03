Il Belgio intende procedere contro le eurodeputate del PD

La magistratura belga ha richiesto ufficialmente al Parlamento Europeo di revocare l’immunità ad Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, eurodeputate del Pd, nell’ambito dell’inchiesta nota come Qatargate. Questa indagine su presunti atti di corruzione legati al Qatar e al Marocco all’interno dell’Europarlamento ha preso avvio nel dicembre 2022 con l’arresto dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, considerato il principale responsabile di una rete di influenze indebite. Si sospetta che vari rappresentanti politici abbiano ricevuto denaro e regali in cambio di supporto a interessi specifici, in particolare su temi riguardanti diritti umani e commercio.

La richiesta di revoca dell’immunità suggerisce che ci siano elementi concreti riguardo il coinvolgimento di Moretti e Gualmini. Martedì 4 marzo, le due eurodeputate si sono autosospese dal gruppo S&D e hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con le autorità. Hanno anche ringraziato il Partito Democratico per il sostegno ricevuto, esprimendo la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il Qatargate è stato definito il più grave scandalo di corruzione nella storia dell’Europarlamento, rivelando una rete di politici e lobbisti in contatto con finanziatori illeciti. Tra gli arrestati iniziali figurano nomi di rilievo come Eva Kaili e Antonio Panzeri. L’inchiesta ha già portato a numerosi fermi e patti, ma ora si espande includendo nuove figure come Moretti e Gualmini.

Alessandra Moretti, avvocata, è europarlamentare dal 2014 e ha ricoperto ruoli significativi in politica. Elisabetta Gualmini, politologa di formazione, ha avuto un’importante carriera nella pubblica amministrazione e si è concentrata su temi di welfare e diritti sociali.