Il Beffardo Gioco degli Italiani: L’Affondo a Grillo

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha criticato aspramente il governo di Giorgia Meloni durante la trasmissione Di Martedì su La7. Conte ha sottolineato che, nonostante le promesse fatte dalla Meloni, la sanità è in una situazione critica. Ha denunciato lunghi tempi di attesa nei pronto soccorso e ritardi significativi per esami diagnostici, evidenziando i tagli alle pensioni e la mancanza di investimenti nel settore sanitario. Secondo Conte, ci sarebbero stati fondi di extraprofitti che avrebbero potuto essere utilizzati per migliorare la sanità.

Passando alla politica estera, Conte ha accusato Meloni di non affrontare adeguatamente le esigenze nazionali in sede europea. Ha ricordato che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto 209 miliardi in Europa, rispetto a quanto Meloni ha realizzato, che a suo dire è solo un 20% degli impegni presi. Ha inoltre criticato il governo per essersi piegato ai poteri forti, non realizzando il cambiamento promesso agli italiani.

Riguardo al progetto di centri di accoglienza per migranti in Albania, Conte ha espresso preoccupazione, affermando che tale proposta distrae dalle questioni economiche cruciali. Ha sottolineato che gli immigrati possono essere portati in Albania solo se salvati in acque internazionali, e che qualora questi migranti abbiano diritto alla protezione internazionale, dovrebbero essere accolti in Italia. Ha definito questa situazione come una “messa in scena” da parte del governo.

Infine, Conte ha commentato la sua controversia con Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Ha chiarito che Grillo sta litigando con la comunità e non direttamente con lui, e ha affermato di non essere a conoscenza delle discussioni interne del movimento. La lotta interna sembra poter influire sul futuro del partito. Conte ha concluso ribadendo che le priorità devono riguardare l’economia e la sanità, piuttosto che distrazioni politiche.