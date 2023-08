Il battibecco tra gatto e gallo è da morire dalle risate: video da non perdere

La scena esilarante di una discussione tra un gallo e un gatto è diventata virale sul web: il video fa morire dal ridere.

Gli animali possono andare d’amore e d’accordo, riuscendo a fare amicizia con qualsiasi esemplare. Anche i gatti, animali considerati indipendenti, riescono a trovare il loro compagno per la vita. Nonostante questo non smettono di esternare il loro caratterino in divertenti video che poi diventano virali nei social network.

Gatto vs. gallo: l’esito finisce in modo esilarante nel video virale

Un piccolo gattino ha dimostrato che, nonostante il suo musetto dolce e coccoloso, riesce a tirare fuori un lato del suo carattere deciso, grazie ad un semplice gesto. Il video diventato virale, vede come protagonisti proprio il gattino in questione che si relazione con un gallo coraggioso.

Gatto e gallo non sono soliti ad interagire tra loro, ma quando lo fatto, riserbano grandi sorprese. Nel video si vede il gallo che con coraggio si avvicina al gattino tigrato grigio e bianco per beccarlo. Annoiato dalla situazione, il gatto prova a resistere alle provocazioni ma poi, all’improvviso, scaraventa il collo del gallo in aria. Tuttavia è proprio alla fine del video che si vede chi comanda realmente. La sequenza finale mostra il gatto mentre usa il gallo come piedistallo per arrivare in alto e mangiare o afferrare qualcosa.

Il gallo, quindi, si è fatto mettere letteralmente i piedi in testa dal gattino, il quale ormai è diventato il re del pollaio. Questa interazione è abbastanza insolita. I gatti, infatti non sono soliti attaccare galli o galline perché sanno che il loro becco può rivelarsi pericoloso e, soprattutto, doloroso. Ma non sono nemmeno animali che se provocati, lasciano correre, e questa volta il gatto ha avuto la meglio. All’inizio, con lo sguardo, ha provato a far capire al gallo che era meglio non provocarlo più di così, ma alla fine ha dovuto rimetterlo in riga.

Di conseguenza, il gallo, non solo si è beccato un bello schiaffo, ma ha pure dovuto fare da cuscino/sgabello al gatto in modo che raggiungesse quel punto alto per comodità. I nostri amici a quattro zampe felini riescono sempre a cavarsela in qualsiasi situazione e con qualsiasi animale si trovino davanti.