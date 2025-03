“Il battibecco con Federico Fashion Style? Solo una messa in scena”

Antonella Mosetti ha recentemente riaffrontato la polemica riguardante una lite avvenuta nel 2020 con Federico Fashion Style durante la trasmissione Live Non è la D’Urso su Canale 5. I due, spesso ospiti del programma, hanno avuto vari scontri, culminati in una accesa disputa quando il parrucchiere ha accusato Mosetti di non aver pagato 600 euro per un’applicazione di extension. In quella occasione, il parrucchiere ha affermato: “Sei sparita e mi hai bloccato”. La showgirl ha risposto con veemenza, difendendo la sua reputazione e accusando Federico di essere un “ladro”. Dalla sua parte, Federico ha replicato deridendo la carriera di Antonella, affermando che non aveva realizzato nulla di significativo da molti anni.

Tuttavia, nel recente intervento su un podcast intitolato No Lies, Antonella ha smentito che la lite fosse reale, sostenendo che fosse tutta una messinscena. Ha spiegato che, in un incontro casuale durante il compleanno di Federico, lui stesso aveva dichiarato di aver ricevuto i soldi in contante da lei. Mosetti ha puntualizzato che in passato avevano collaborato e che la discussione in onda era stata una strategia per attirare l’attenzione, dato che non si sentivano da un po’. La showgirl ha voluto riassicurare che i rapporti tra loro non fossero compromessi e che, anzi, fossero stati amici. La sua dichiarazione evidenzia come spesso le dinamiche televisive possano essere amplificate per generare intrattenimento, a scapito della verità.