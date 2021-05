E’ il giorno del decreto semplificazioni. Il precedente era stato un anno fa. Ogni anno ha le sue semplificazioni. Come il decreto milleproroghe: a fine anno, ogni anno abbiamo sempre mille scadenze da prorogare. Siamo sempre in ritardo. E siamo complicati. Dannatamente complicati. Per questo ogni anno ci tocca semplificare. Certo, la prima cosa da semplificare sarebbero i testi delle leggi, il modo in cui sono scritte: incomprensibili, anche se ovviamente c’è una legge che impone da tempo la chiarezza nel modo di scrivere le leggi. Se ne infischiano. Poi scorrendo la bozza del decreto che oggi andrà in consiglio dei ministri trovi un articolo che ha qualcosa di epocale nell’eterna lotta fra chi vuole cambiare le cose e chi non le cambierebbe mai. E’ l’articolo 27, violazione degli obblighi di transizione digitale. Vi si dice che l’AgiD, l’agenzia per l’Italia digitale, dovrà monitorare sul fatto che tutti facciano la loro parte, senza ritardi, e che in caso di ritardi prolungati o ostinati, potrà sanzionare la pubblica amministrazione con 100 mila euro e se ancora non bastasse verrà nominato un commissario per compiere le azioni necessarie. E’ la prima volta che viene introdotto un principio così forte: è l’altra faccia dei fondi che verranno messi a disposizione degli enti pubblici per digitalizzarsi, e dei circa 300 esperti che il ministro Colao sta reclutando per mandarli sul territorio ad assistere i dipendenti pubblici in difficoltà. Finora la trasformazione digitale era uno slogan: si indicava un obiettivo, non si davano i mezzi per raggiungerlo e non si stabilivano sanzioni per gli inadempienti. Praticamente più che obiettivi erano slogan, bandiere da sventolare nelle conferenze stampa. Adesso ci sono le risorse (i fondi del Recovery Plan), le competenze (gli esperti come tutor) e ci sono le sanzioni. Abbiamo perso un sacco di tempo e di occasioni, ma questa sembra davvero la volta buona.