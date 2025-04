Il bassotto riacquista la libertà e desidera vivere solo nella natura selvaggia

L’incredibile storia di una cagnolina di razza Bassotto, di nome Valerie, ha colpito tutti dopo che è scomparsa nell’isola Kangaroo in Australia nel novembre 2023. Dopo una lunga ricerca, la famiglia ha avvistato Valerie dopo 16 mesi, ma la cagnolina sembra non voler tornare a casa. Durante il periodo di scomparsa, Valerie ha sopravvissuto in una natura selvaggia e ostile, abituandosi a una vita completamente diversa. I proprietari, durante una vacanza, avevano perso di vista la cagnolina, che era sfuggita al controllo mentre si trovavano a Stokes Bay. Nonostante i continui sforzi da parte della famiglia e dei residenti locali, non erano riusciti a ritrovarla.

Sconvolti dalla situazione, Josh Fishlock e Georgia Gardner avevano accettato l’idea di non rivedere mai più la loro piccola. Tuttavia, oltre un anno dopo la fuga, le segnalazioni di avvistamenti di un Bassotto con un collare rosa hanno riacceso la speranza. Sono state installate fototrappole, confermando che Valerie era ancora viva, ma catturarla si è rivelato impossibile. Gli esperti di fauna selvatica e i ricercatori sono rimasti sbalorditi dalla sua capacità di sopravvivenza, evidenziando le abilità naturali dei cani nel fronteggiare ambienti ostili. Paul McGreevy, professore di veterinaria, ha sottolineato come i cani siano grandi opportunisti e capaci di adattarsi rapidamente.

La storia di Valerie ha affascinato non solo i suoi proprietari, ma anche il pubblico e gli esperti, rendendo evidente quanto sia sorprendente la resilienza di un animale domestico in una situazione così estrema.