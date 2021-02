Il basilico cresce anche nello spazio. L’ingrediente principe della cucina genovese, da cui nasce il preziosissimo pesto, è germogliato in una micro serra artificiale sulla stazione spaziale internazionale, curato dall’astronauta giapponese Soichi Noguchi. A rilanciare la notizia sui propri canali social è il governatore Giovanni Toti.

“Se anni fa ci avessero detto una cosa del genere, nessuno ci avrebbe creduto…Eppure. Stanno sperimentando la coltivazione del basilico nelle più particolari condizioni dettate dallo spazio. Beh, ovviamente non sarà come il nostro ma…Più avanti possiamo provare a dargli una possibilità?”.