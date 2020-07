Tutti in ginocchio per 1′, in rigoroso silenzio e con il capo chino. Tutti insieme, allenatori e giocatori, nel silenzio surreale degli stadi chiusi, mentre un messaggio registrato dall’attore Morgan Freeman risuonava negli altoparlanti delle cattedrali del baseball. E’ cominciata così la stagione della Major League che, secondo quanto riporta il New York Times, è stata “lenta”, rispetto ad altre leghe statunitensi (Nba, Wnba e Nfl), a recepire e “rilanciare certi messaggi”, con chiaro riferimento al ‘Black Lives Matter’. Nella serata d’apertura del massimo campionato a stelle e strisce, prima del messaggio di Freeman e dell’inginocchiamento collettivo, sullo schermo dello stadio di Washington è stato riprodotto un video sul ‘Black Lives Matter’, prodotto da Players Alliance – una nuova associazione no-profit, che comprende 150 fra giocatori ed ex di colore. Il virologo Anthony Fauci, con la mascherina e addosso la maglia dei Nationals, ha lanciato la prima pallina. Un gesto simbolico, come a voler sottolineare la ripresa, non la normalità che ancora resta lontana. E’ stato lui a sancire il prologo della sfida fra Washington Nationals e i New York Yankees.

Il virologo Anthony Fauci al primo lancio di Nationals-Yankees

La Lega ha fornito magliette con la scritta ‘Black Lives Matter’ a tutti i giocatori, da indossare durante le prove di battuta. Ai giocatori è stata inoltre fornita la possibilità di indossare un patch sulle maglie che recitava ‘Black Lives Matter’ o ‘United for Change’. Gli Yankees le hanno indossato entrambi.









