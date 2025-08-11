36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Sport

Il Barcellona punta su Joao Amaral per il settore giovanile

Da StraNotizie
Il Barcellona punta su Joao Amaral per il settore giovanile

Il Barcellona continua a lavorare instancabilmente per mantenere la propria posizione di prestigio nel calcio europeo. Dopo una vittoria convincente contro il Como nel Trofeo Gamper, il club catalano si prepara a una nuova stagione ricca di aspettative in Liga e Champions League.

Il club ha annunciato l’ingresso di Joao Amaral come nuovo direttore del settore scouting, un ruolo cruciale per l’individuazione e la gestione di giovani talenti. Amaral, a 38 anni, arriva al Camp Nou con un’esperienza significativa, avendo ricoperto la carica di direttore tecnico al Rio Ave. Qui ha dimostrato un’ottima capacità di scovare e valorizzare giocatori giovani, portando nel club talenti come Cesary Miszta e Karem Zoabi, creando la squadra con la media d’età più bassa della lega portoghese.

La sinergia tra Amaral e Deco promette di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa di scouting del Barcellona, noto per l’investimento nei propri settori giovanili. Con la sua esperienza e visione strategica, Amaral si prepara a contribuire in modo decisivo alla crescita e al successo della squadra, combinando le ambizioni del Barcellona con la sua competenza nel panorama calcistico europeo.

Articolo precedente
Cucina cilentana: tradizioni e sapori da riscoprire
Articolo successivo
Gratteri rifiuta la politica e analizza le mafie moderne
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.