Il Barcellona punta su Joao Amaral per il settore giovanile

Il Barcellona continua a lavorare instancabilmente per mantenere la propria posizione di prestigio nel calcio europeo. Dopo una vittoria convincente contro il Como nel Trofeo Gamper, il club catalano si prepara a una nuova stagione ricca di aspettative in Liga e Champions League.

Il club ha annunciato l’ingresso di Joao Amaral come nuovo direttore del settore scouting, un ruolo cruciale per l’individuazione e la gestione di giovani talenti. Amaral, a 38 anni, arriva al Camp Nou con un’esperienza significativa, avendo ricoperto la carica di direttore tecnico al Rio Ave. Qui ha dimostrato un’ottima capacità di scovare e valorizzare giocatori giovani, portando nel club talenti come Cesary Miszta e Karem Zoabi, creando la squadra con la media d’età più bassa della lega portoghese.

La sinergia tra Amaral e Deco promette di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa di scouting del Barcellona, noto per l’investimento nei propri settori giovanili. Con la sua esperienza e visione strategica, Amaral si prepara a contribuire in modo decisivo alla crescita e al successo della squadra, combinando le ambizioni del Barcellona con la sua competenza nel panorama calcistico europeo.