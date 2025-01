Il bando è stato posticipato

Negli ultimi giorni, Starlink, il servizio Internet satellitare di Elon Musk, è tornato al centro delle polemiche a causa di un possibile accordo da 1,5 miliardi di euro tra SpaceX e il Governo Italiano. Questa volta, il dibattito si concentra su un bando pubblico da 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni fianziati dalla Regione e il resto dallo Stato, per testare connessioni ibride satellitari-terrestri in Lombardia, nelle aree svantaggiate.

Il bando, gestito da Aria Spa, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, prevedeva esperimenti per la copertura a banda ultra-larga in zone difficili da connettere con metodi tradizionali, come la fibra ottica. Tuttavia, la pubblicazione del bando, prevista per il 7 gennaio, è stata rinviata senza una nuova data.

La controversia riguarda l’idea che il bando sia stato progettato specificamente per Starlink, sollevando critiche da parte di figure politiche come Pierfrancesco Majorino, capogruppo del PD in Consiglio Regionale, che ha accusato la Regione di affidarsi a Musk, considerato un personaggio problematico che mescola affari e politica, interferendo nella vita pubblica.

Nonostante le polemiche, Aria Spa ha dichiarato che il rinvio della pubblicazione è dovuto a questioni legali e non a pressioni esterne. Una nota ufficiale sul sito dell’ente spiega che gli elaborati del bando, finalizzati alla sperimentazione della tecnologia satellitare per connessioni a banda ultra-larga, sono in fase di verifica legale per determinare la loro conformità alle recenti modifiche normative del nuovo Codice degli Appalti.

Pertanto, il rinvio del bando è attribuito a necessità burocratiche piuttosto che a controversie politiche. La Regione Lombardia intende comunque procedere con la sperimentazione per garantire una connettività adeguata anche in territori abitualmente trascurati, puntando a innovare nell’ambito delle telecomunicazioni.