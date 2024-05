il bambino istruisce la dog sitter su cosa fare per il suo amato cucciolo

Chiunque abbia un animale domestico in casa sa bene quanto questo possa essere abitudinario e, in caso di un’assenza prolungata del proprio padrone, le preoccupazioni sul suo benessere e sul fatto che le sue abitudini vengano rispettate sono sempre le maggiori.

Alcune volte però resta impossibile portare il proprio animale con sé e per questo l’unica opzione resta quella di affidarsi ad un rifugio oppure ad un dog Sitter, questa seconda ipotesi è maggiormente vantaggiosa per l’animale che oltre a vivere il dramma della lontananza dalla sua famiglia altrimenti vivrebbe anche quello della detenzione in un ambiente a lui non familiare. Questo è quindi ciò che ha deciso la signora Katy per il suo cucciolo, ma a fare le raccomandazioni del caso alla dog sitter è stato il suo figlioletto, raccomandazioni diventate in poco tempo virali sul web.

Lascia il cane alla dog Sitter, ma non senza una letterina per spiegare in dettaglio cosa non doveva mancare al suo cucciolo

Molto spesso il legame che si crea tra il cagnolino di casa ed i bambini è davvero unico, questi vedono spesso il proprio animale più come un vero e proprio fratello, e senz’altro è così anche per il figlio di Katy, un bambino che, costretto a lasciare solo il suo amico peloso, ha deciso di prendere carta e pena e lasciare alcune direttive alla dog sitter.

Una testimonianza del gran cuore del bambino che nella letterina scriveva così: “Vorrei sapesse alcune cose che piacciono a Roxy, la prima è avere una coperta sopra quando si sdraia per dormire, la seconda è essere grattata sotto il mento e sulla testa, infine il suo posto preferito per dormire è dietro il divano, vicino alla porta sul retro”.

Raccomandazioni che raccontano della premura del ragazzo che sia mamma ha deciso di pubblicare su Reddit, dove i commenti sono stati tantissimi, tutti di stima verso il piccolo ma non solo, anche alla mamma è infatti stato dato onore al merito per aver cresciuto un bimbo tanto amorevole e premuroso verso il suo animale domestico.

Con raccomandazioni simili siamo certi che la dog sitter abbia capito il legame profondo tra il cane e la famiglia e abbia così trattato la piccola Roxy come una principessa, non facendogli mancare le attenzioni che il suo fratello umano le ha sempre garantito e allietando così i momenti in attesa del suo ritorno a casa.