Il Ballo Del Qua Qua scatena una polemica, John Travolta non firma la liberatoria. Amadeus: “Mai stata una trappola!”

Il Ballo Del Qua Qua realizzato ieri sera al Festival di Sanremo da Amadeus, Fiorello e John Travolta ha scatenato una polemica ed è stata una “gag terrificante” citando il conduttore di Viva Rai2. Tant’è che lo stesso divo hollywoodiano oggi ha bloccato la messa in onda del balletto rifiutandosi di firmare la liberatoria.

Il Ballo Del Qua Qua, insomma, da oggi vivrà solo nei video di Twitter, perché in tv non potrà più essere trasmesso.

Interrogato sulla vicenda durante la conferenza stampa di questa mattina, Amadeus ha così risposto: “Il dramma su John Travolta? Lo vedo proprio come un ‘non sta succedendo niente di grave, sta andando tutto bene, dove possiamo andare a trovare una str0nzata che ci fa venire voglia di polemizzare?‘”.

“Io trovo che con cinque serate, ciascuna di cinque ore live, io tutto questo dramma non lo capisco” – riporta TvBlog – “Sembra proprio che uno cerchi: dove la vado a trovare la str0nzata per polemizzare? Che devo dire: Travolta all’ultimo momento non l’avrà gradita, ci avrà ripensato. Ma non è mai stata una trappola. Questa polemica posso capire se si fosse preso 400.000 euro (circa il compenso del 2006, ndr), ma è venuto a rimborso spese! Se al momento non gli è piaciuta più la gag e non è felice, non è colpa mia che gliel’ho proposto e non è una cosa drammatica! E che devo fare! Non si è divertito come pensavamo facesse! Non è successo niente di grave! Tanti l’hanno trovato divertente, si è trasformato in un meme vivente. E meno male che c’era Fiorello che ha avuto la genialità di trasformarlo in una cosa divertente ieri notte. Noi gliel’abbiamo spiegato prima, nel dettaglio. E’ colpa mia che ho avuto questa idea? E vabbene. Ma stiamo creando un caso là dove un caso non c’è. Ma parliamo di Allevi, dei ragazzi di Mare Fuori!”