Dopo il grande successo de Il Cantante Mascherato, in USA a fine dicembre ha debuttato anche Il Ballerino Mascherato. I giudici dello show sono Ken Jeong, Paula Abdul, Brian Austin Green, Ashley Tisdale, le dinamiche sono le stesse del programma originale, ma gli ascolti no. Se l’ultima puntata di The Masked Singer è stata vista da circa 8 milioni di persone, quella dei ballerini mascherati da 2,9 milioni.

Numeri a parte, ieri nella nuova trasmissione americana ‘Zucchero Filato’ si è esibito sulle note di Sour Candy, il pezzo di Lady Gaga e delle Blackpink. Visto che la Germanotta si è scordata di Chromatica, ci pensa la FOX a fare un po’ di free promo a questo album. Ovviamente io non ho la più pallida idea di chi si celi dietro a questa maschera, ma i nostri amici statunitensi sono quasi certi che si tratti della ginnasta Sofie Dossi.



Dite che arriverà anche da noi Il Ballerino Mascherato? Personalmente mi fermerei ai cantanti (lo show di Milly Carlucci parte il prossimo 29 gennaio).

Il Ballerino Mascherato: Zucchero Filato balla Sour Candy.

We’re skipping dinner and going straight to dessert with that performance, #CottonCandyMask! 🍦 #TheMaskedDancer pic.twitter.com/5rLS9rjg6J — The Masked Dancer (@MaskedDancerFOX) January 14, 2021

Zucchero Filato la scorsa settimana ha ballato sulle note della splendida Glitter In The Air di P!nk, ma durante le prove ha avuto un incidente. Mentre volteggiava a qualche metro di altezza, la ballerina è caduta a terra mandando nel panico la produzione (al minuto 1:18 del video).