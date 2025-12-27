Il balcone di Giulietta a Verona è considerato uno dei luoghi più fotografati d’Italia e simbolo universale dell’amore romantico, ma secondo il Telegraph è al primo posto tra le mete turistiche da evitare. Nonostante sia una tappa obbligata per milioni di visitatori ogni anno, il balcone di Giulietta finisce sotto i riflettori internazionali per motivi tutt’altro che celebrativi.

Secondo una recente classifica del quotidiano inglese The Telegraph, l’iconica attrazione veronese rientra tra le mete europee considerate più “deludenti”. L’associazione delle guide turistiche Ippogrifo segnala la bocciatura e commenta con ironia: “Le contorsioni di sindaco e assessore hanno raggiunto l’obiettivo”.

Il motivo principale della bocciatura riguarda il fatto che il balcone non ha alcun legame diretto con William Shakespeare, poiché fu aggiunto alla “Casa di Giulietta” solo nel Novecento utilizzando materiali di recupero per rendere il luogo più coerente con la narrazione romantica della tragedia shakespeariana. Ogni giorno migliaia di turisti si accalcano nel cortile di via Cappello per scattare una foto, toccare la statua di Giulietta o salire sul balcone per pochi istanti, ma l’esperienza risulta breve, affollata e fortemente commercializzata.

L’introduzione del biglietto di ingresso a pagamento per accedere al balcone ha accentuato la sensazione di un’attrazione costruita più per il consumo turistico che per il valore culturale. Le recensioni parlano spesso di code interminabili, tempi di visita ridotti e di un’esperienza che non corrisponde all’immagine idealizzata promossa da film, social network e guide di viaggio. Questo ha portato il balcone di Giulietta nella lista delle mete da evitare, insieme ad altre attrazioni italiane come il giro in gondola a Venezia, che si trova all’ottavo posto nella classifica.