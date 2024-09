Il bacio a Kalinskaya e la dedica speciale

L’8 settembre 2024, Jannik Sinner ha trionfato agli US Open, battendo in finale l’americano Taylor Fritz. A soli 23 anni, Sinner ha espresso la sua emozione durante l’intervista a fine match, sottolineando che questa vittoria arriva in un momento significativo della sua carriera, soprattutto dopo aver superato un periodo difficoltoso legato a un caso di doping. Sinner era risultato positivo al clostebol, uno steroide anabolizzante, ma è stato prosciolto grazie alla prova di contaminazione accidentale.

Durante la celebrazione, Sinner ha abbracciato il suo team, incluso l’allenatore Darren Cahill, e ha dedicato un bacio alla fidanzata Anna Kalinskaya. Ha dichiarato che il titolo significa moltissimo per lui, specialmente in un contesto così delicato. Ha anche dedicato un pensiero a sua zia, che sta affrontando problemi di salute, esprimendo il desiderio di trascorrere ancora momenti felici insieme a lei.

In un’intervista a Supertennis, Sinner ha descritto i mesi precedenti come molto sfidanti, notando che c’è ancora spazio per migliorare il suo gioco, in particolare riguardo al servizio e alle scelte tattiche durante le partite. Ha sottolineato l’importanza di aver giocato in modo aggressivo sin dall’inizio dell’incontro, e ha commentato come alcuni momenti chiave abbiano influenzato l’esito della finale. Sul 5-4 nel terzo set, ha eseguito un game di alto livello che ha lasciato il segno.

Riflettendo sulla vittoria, Sinner ha paragonato questa esperienza al suo primo trionfo agli Australian Open, quando la sensazione era di sollievo. In questa occasione, ha avvertito una pressione intensa, ma ha anche enfatizzato il privilegio di competere in match che comportano aspettative elevate.

In sintesi, la vittoria di Sinner agli US Open rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche una ripresa personale dopo un periodo difficile. La sua dedizione al tennis e il supporto della sua squadra e dei suoi cari sono stati fondamentali per superare le sfide e ottenere questo prestigioso titolo.