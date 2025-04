Il Aumento del Prezzo della PlayStation 5 Digital Edition in Europa: Motivi e Implicazioni

Il prezzo di vendita della PlayStation 5 Digital Edition di Sony è aumentato del 10-15% in mercati come l’Unione Europea, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. L’aumento colpisce principalmente l’edizione digitale, mentre la versione con lettore di dischi ha visto un lieve incremento solo in alcune regioni. La PS5 Pro, invece, mantiene il suo prezzo.

Le ragioni di questo aumento sono legate a fattori economici globali, come l’alto tasso di inflazione, l’instabilità dei tassi di cambio e l’aumento dei costi di importazione, in particolare verso gli Stati Uniti. Sony ha dovuto rivedere i suoi prezzi per proteggere i margini nei mercati strategici, come quello statunitense, e ha così redistribuito i costi anche in Europa, con un incremento di 50 euro. Già nell’agosto 2022, la compagnia giapponese aveva alzato i prezzi per motivi simili, quali la crescita dell’inflazione e l’andamento sfavorevole delle valute.

Un aspetto cruciale è l’impatto dei dazi doganali sulle esportazioni dalla Cina e le fluttuazioni valutarie, che influenzano i ricavi in yen. Sony ha ufficialmente dichiarato che i tassi di cambio variabili sono alla base di questa decisione. I nuovi prezzi ufficiali per la PS5 Digital Edition sono: 499,99 € in Europa, 429,99 £ nel Regno Unito, 749,95 AUD $ in Australia e 859,95 NZD $ in Nuova Zelanda.

Questi aumenti possono non riguardare solo la PS5, dato che anche altri produttori come Nintendo potrebbero seguire strategie simili in vista di un adeguamento dei prezzi. La situazione riflette complesse dinamiche macroeconomiche che impattano i consumatori a livello globale.