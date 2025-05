Il 9 maggio LIBERATO presenta il nuovo brano ‘Viennarì’

Come da tradizione, anche quest’anno Liberato ha scelto il 9 maggio per tornare a farsi sentire. Questa mattina, l’artista napoletano ha pubblicato “Viennarì”, un nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La preparazione per questo evento era iniziata qualche giorno fa con post su Instagram, creando attesa tra i fan.

Il videoclip, realizzato ancora una volta da Francesco Lettieri e prodotto da Anemone Film, prosegue la narrazione visiva in chiave cinematografica che caratterizza il lavoro di Liberato. L’atmosfera è densa, con recitazioni intense e una poetica urbana che intreccia temi di amore, appartenenza e mistero, elementi fondamentali del suo stile.

Inoltre, Liberato ha annunciato un concerto che si terrà il 31 maggio al Circo Massimo di Roma, un evento atteso da molti appassionati della sua musica. Per l’occasione, sono disponibili i biglietti online.

Per seguire le novità del suo lavoro e aggiornamenti futuri, gli interessati possono visitare il suo profilo Instagram. Il ritorno di Liberato con “Viennarì” sembra promettere una continuazione dell’innovativo percorso musicale che ha conquistato il pubblico negli anni precedenti. Con la sua combinazione di elementi visivi e sonori ricchi, l’artista riesce a creare un legame profondo con i propri ascoltatori, rimanendo al centro della scena musicale italiana.

